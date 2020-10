L'Austria torna in lockdown, ristoranti e hotel chiusi (Di sabato 31 ottobre 2020) Da marted scatter il secondo lockdown in tutta l Austria e durer fino al 30 novembre . Lo ha appena annunciato il cancelliere Austriaco Sebastian Kurz a seguito della drammatica situazione dei ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 31 ottobre 2020) Da marted scatter il secondoin tutta le durer fino al 30 novembre . Lo ha appena annunciato il cancelliereco Sebastian Kurz a seguito della drammatica situazione dei ...

TgLa7 : L'#Austria torna in #lockdown, ristoranti e hotel chiusi - rtl1025 : ?????? L'#Austria torna in #lockdown per contenere la pandemia: il governo ha deciso, tra l'altro, la chiusura di rist… - VoceAmicaItalia : L'#Austria torna in #lockdown2, ristoranti e hotel chiusi - Filo2385Filippo : RT @TgLa7: L'#Austria torna in #lockdown, ristoranti e hotel chiusi - ManciFlorindo : RT @rtl1025: ?????? L'#Austria torna in #lockdown per contenere la pandemia: il governo ha deciso, tra l'altro, la chiusura di ristoranti e ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Austria torna L'Austria torna in lockdown, ristoranti e hotel chiusi Gazzetta del Sud L’Austria torna in lockdown, l’annuncio del cancelliere Kurz

L'Austria torna in lockdown per contenere la pandemia: il governo ha deciso, tra l'altro, la chiusura di ristoranti e hotel.

L'Austria torna in lockdown, ristoranti e hotel chiusi

«Da martedì scatterà il secondo lockdown in tutta l’Austria e durerà fino al 30 novembre». Lo ha appena annunciato il cancelliere austriaco Sebastian ...

L'Austria torna in lockdown per contenere la pandemia: il governo ha deciso, tra l'altro, la chiusura di ristoranti e hotel.«Da martedì scatterà il secondo lockdown in tutta l’Austria e durerà fino al 30 novembre». Lo ha appena annunciato il cancelliere austriaco Sebastian ...