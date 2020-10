L’Austria torna in lockdown, ristoranti e hotel chiusi almeno fino al 30 novembre (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo L’Austria torna in lockdown, ristoranti e hotel chiusi almeno fino al 30 novembre MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo L’Austriainal 30MeteoWeb.

TgLa7 : L'#Austria torna in #lockdown, ristoranti e hotel chiusi - clikservernet : Coronavirus, l’Austria torna in lockdown fino al 30 novembre. Record di contagi in Germania: 19mila. Serrata parzia… - max70gub : RT @TgLa7: L'#Austria torna in #lockdown, ristoranti e hotel chiusi - MLFranciolini : RT @TgLa7: L'#Austria torna in #lockdown, ristoranti e hotel chiusi - arual812 : RT @TgLa7: L'#Austria torna in #lockdown, ristoranti e hotel chiusi -

Ultime Notizie dalla rete : L’Austria torna Hospital Consulting: un nuovo configuratore Per progettare l'Ospedale del Futuro Fortune Italia