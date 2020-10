L'attentato a Nizza? "È il politically correct a mettere seriamente a rischio il futuro dei nostri Paesi" (Di sabato 31 ottobre 2020) Diciamolo con durezza: il negazionismo dei funzionari del politically correct mette seriamente a rischio il futuro dei nostri Paesi democratici. Costoro, a fronte delle continue violenze islamiste - ieri tre persone sono state barbaramente uccise nella cattedrale di Nizza per mano di un tagliagole tunisino giunto in Francia dopo essere sbarcato a Lampedusa - continuano a sostenere che l'Occidente non abbia alcun problema con il mondo islamico, ma solo con alcune frange estremiste. Millequattrocento anni di tensioni dimostrano giusto il contrario. Infatti, se si sfoglia, seppure velocemente, un manuale di storia, ci si accorge che nell'ultimo secolo e mezzo «le due comunità - come scrive lo storico John Esposito - sono state sempre in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Diciamolo con durezza: il negazionismo dei funzionari delmetteildeidemocratici. Costoro, a fronte delle continue violenze islamiste - ieri tre persone sono state barbaramente uccise nella cattedrale diper mano di un tagliagole tunisino giunto in Francia dopo essere sbarcato a Lampedusa - continuano a sostenere che l'Occidente non abbia alcun problema con il mondo islamico, ma solo con alcune frange estremiste. Millequattrocento anni di tensioni dimostrano giusto il contrario. Infatti, se si sfoglia, seppure velocemente, un manuale di storia, ci si accorge che nell'ultimo secolo e mezzo «le due comunità - come scrive lo storico John Esposito - sono state sempre in ...

