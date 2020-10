Latina, controlli a tappeto nel quartiere Nicolosi: arrestato per spaccio un tunisino, i dettagli (Di sabato 31 ottobre 2020) La Polizia di Stato – Questura di Latina prosegue nella sua incessante attività di monitoraggio e controllo delle zone calde e dei quartieri ad alto rischio criminalità. In particolare, il contrasto alle attività illecite nel quartiere Nicolosi, prosegue con successo anche dopo gli arresti recentemente effettuati dalla Squadra Mobile nei confronti dei protagonisti del servizio andato in onda recentemente nel corso del programma televisivo “Striscia la notizia”. I fatti Proprio durante tali specifiche attività, nella serata di ieri è stato tratto in arresto D.H., cittadino tunisino classe ’82, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, ai poliziotti della Volante che stavano presidiando assiduamente il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020) La Polizia di Stato – Questura diprosegue nella sua incessante attività di monitoraggio e controllo delle zone calde e dei quartieri ad alto rischio criminalità. In particolare, il contrasto alle attività illecite nel, prosegue con successo anche dopo gli arresti recentemente effettuati dalla Squadra Mobile nei confronti dei protagonisti del servizio andato in onda recentemente nel corso del programma televisivo “Striscia la notizia”. I fatti Proprio durante tali specifiche attività, nella serata di ieri è stato tratto in arresto D.H., cittadinoclasse ’82, ritenuto responsabile didi sostanze stupefacenti. Nella circostanza, ai poliziotti della Volante che stavano presidiando assiduamente il ...

CorriereCitta : Latina, controlli a tappeto nel quartiere Nicolosi: arrestato per spaccio un tunisino, i dettagli - Raff_Napolitano : Latina: Senegalese positivo in fuga da Hotel Covid: «Non c'erano controlli» - LatinaBiz : Polizia E' stata ancora una settimana di controllo e vigilanza nell’intera provincia finalizzata alla prevenzione… - Lunanotizie : Asl Latina: 'Da oggi geolocalizziamo i casi per intervenire in maniera mirata anche con i controlli' -… - News_24it : LATINA- ' E' il momento delle assunzioni di responsabilità. #app #Casati #controlli #delocalizzazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina controlli Controlli dei carabinieri a Latina: denunciato un uomo trovato con un manganello nell'auto LatinaToday Controlli dei carabinieri a Latina: denunciato un uomo trovato con un manganello nell'auto

L'automobilista è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Il manganello ritrovato nella vettura è stato posto sotto sequestro e i militari hanno denunciato in stato di ...

Furti e rapine nelle periferie di Aprilia: intensificati i controlli delle forze dell'ordine

Della questione sicurezza nelle periferie della città si è discusso nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in Prefettura. Rassicurazioni sono giunte ...

L'automobilista è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Il manganello ritrovato nella vettura è stato posto sotto sequestro e i militari hanno denunciato in stato di ...Della questione sicurezza nelle periferie della città si è discusso nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in Prefettura. Rassicurazioni sono giunte ...