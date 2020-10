L'appello di Renato Zero: "Tassiamoci per aiutare chi è in crisi" (Di sabato 31 ottobre 2020) Renato Zero bastona il governo sull'emergenza Covid. «è uno scandalo - si sfoga - si è fatto trovare impreparato di fronte alla pandemia». Il re dei sorcini parla chiaro mentre presenta il secondo capitolo di «Zerosettanta», la trilogia di inediti con cui sta festeggiando il suo settantesimo compleanno. Il «Volume Due» comprende 14 canzoni che parlano d'amore, fede, musica, giovani, potere e protesta. E ne ha per tutti.Renato Zero, il Volume Due della trilogia esce in piena pandemia. Il Covid come ha cambiato la nostra vita? «Noi italiani abbiamo dimostrato di essere all'altezza. Abbiamo compreso la gravità della situazione e ci siamo assunti le nostre responsabilità cambiando abitudini di vita. E' ... Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020)bastona il governo sull'emergenza Covid. «; uno scandalo - si sfoga - si; fatto trovare impreparato di fronte alla pandemia». Il re dei sorcini parla chiaro mentre presenta il secondo capitolo di «settanta», la trilogia di inediti con cui sta festeggiando il suo settantesimo compleanno. Il «Volume Due» comprende 14 canzoni che parlano d'amore, fede, musica, giovani, potere e protesta. E ne ha per tutti., il Volume Due della trilogia esce in piena pandemia. Il Covid come ha cambiato la nostra vita? «Noi italiani abbiamo dimostrato di essere all'altezza. Abbiamo compreso la gravità della situazione e ci siamo assunti le nostre responsabilità cambiando abitudini di vita. E' ...

