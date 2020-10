L’Allieva 3 | anticipazioni della quinta puntata | Alice e Claudio sempre più distanti

Leggi su meteoweek

(Di sabato 31 ottobre 2020) Continuano gli episodiserie televisiva targata Rai ‘L’Allieva 3’, trasmessa ogni domenica in prima serata su Rai 1. L’attrice Alessandra Mastronardi veste i pannibravissima dottoressaAllevi. Ad affiancarla, c’èl’attore Lino Guanciale, che interpreta il professoreConforti. In questa terza stagione, abbiamo visto i due in procinto di sposarsi … L'articolo L’Allieva 3,piùproviene da www.meteoweek.com.