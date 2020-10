La Vita è nell’amore (Di sabato 31 ottobre 2020) La Vita è nell’amore Di Vincenzo Calafiore 31 Ottobre 2020 Udine Una fitta sequenza di voci portano in superficie, frammenti di Vita, a volte dimenticati, a volte trascurati nella frenetica ricerca d’una sopravvivenza quasi emblematica. Il sogno mancato e la Vita non vissuta, sono un composito e fiammeggiante romanzo scritto con inchiostro rosso. In questo c’è lo sguardo attento e visionario dell’autore che centrifuga una sterminata materia, con precisione millimetrica e documentata esistenza … quando tutto è fluido le forme evolvono l’una nell’altra e quello che fino a un attimo prima era vero diventa falso, e il falso diventa vero. Facendo così deragliare i tragitti conosciuti dei viaggi compiuti, creando costellazioni di immagini ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 31 ottobre 2020) Laè nell’amore Di Vincenzo Calafiore 31 Ottobre 2020 Udine Una fitta sequenza di voci portano in superficie, frammenti di, a volte dimenticati, a volte trascurati nella frenetica ricerca d’una sopravvivenza quasi emblematica. Il sogno mancato e lanon vissuta, sono un composito e fiammeggiante romanzo scritto con inchiostro rosso. In questo c’è lo sguardo attento e visionario dell’autore che centrifuga una sterminata materia, con precisione millimetrica e documentata esistenza … quando tutto è fluido le forme evolvono l’una nell’altra e quello che fino a un attimo prima era vero diventa falso, e il falso diventa vero. Facendo così deragliare i tragitti conosciuti dei viaggi compiuti, creando costellazioni di immagini ...

