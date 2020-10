La variante europea del Coronavirus, nata in Spagna per colpa (anche) delle vacanze estive (Di sabato 31 ottobre 2020) La maggior parte dei casi da Covid-19 in Europa sono causati da una variante del Coronavirus che ha avuto origine nei lavoratori agricoli spagnoli. La variante si chiama 20A.EU1 ed è stata ... Leggi su globalist (Di sabato 31 ottobre 2020) La maggior parte dei casi da Covid-19 in Europa sono causati da unadelche ha avuto origine nei lavoratori agricoli spagnoli. Lasi chiama 20A.EU1 ed è stata ...

globalistIT : Si chiama 20A.EU1 de ora gli scienziati stanno studiando per capire se sia più letale della variante 'originale'. - TheQ_continuum : @andy_garret @MedBunker Non avevano la variante Europea, magari non fanno il contact tracing quando è troppo presto… -