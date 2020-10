La Serie B protesta: «Non lasciate morire il calcio degli italiani» (Di sabato 31 ottobre 2020) La Serie B si schiera a fianco dei propri club e di tutte le persone che ci lavorano: questa la protesta della Serie cadetta La Serie B ha deciso di schierarsi a fianco dei propri club con una protesta simbolica che andrà in scena in tutti gli stadi di B in questo weekend. Sui campi della sesta giornata della Serie BKT i dipendenti dei club esporranno nelle gradinate degli stadi, in concomitanza con l’inizio delle gare, uno striscione con scritto “Non lasciate morire il calcio degli italiani”. Queste le parole del presidente della Lega B, Balata: «Oggi i club della Serie BKT si mobilitano per difendere le donne e gli uomini ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) LaB si schiera a fianco dei propri club e di tutte le persone che ci lavorano: questa ladellacadetta LaB ha deciso di schierarsi a fianco dei propri club con unasimbolica che andrà in scena in tutti gli stadi di B in questo weekend. Sui campi della sesta giornata dellaBKT i dipendenti dei club esporranno nelle gradinatestadi, in concomitanza con l’inizio delle gare, uno striscione con scritto “Nonil”. Queste le parole del presidente della Lega B, Balata: «Oggi i club dellaBKT si mobilitano per difendere le donne e gli uomini ...

Reggina_1914 : NON LASCIATE MORIRE IL CALCIO DEGLI ITALIANI! ?? Il comunicato: - OA_Sport : Calcio, protesta dei club di Serie B verso il Governo per i problemi economici legati al Covid-19 - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Protesta della Serie B: “Non fate morire il calcio degli italiani” #empolifc - tonydmayor : RT @PescaraCalcio: La protesta della @Lega_B ?? ?? - GianniJjrc : RT @Reggina_1914: NON LASCIATE MORIRE IL CALCIO DEGLI ITALIANI! ?? Il comunicato: -