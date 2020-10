La seconda sessualità di Simone de Beauvoir (Di sabato 31 ottobre 2020) Non cercate trasgressione sessuale o letteraria nel romanzo postumo Le inseparabili. Però quella narrata è la storia di un amore lesbico, non di un’amicizia. Leggi Leggi su internazionale (Di sabato 31 ottobre 2020) Non cercate trasgressione sessuale o letteraria nel romanzo postumo Le inseparabili. Però quella narrata è la storia di un amore lesbico, non di un’amicizia. Leggi

littlelvthings : RT @CanyonMoonGay: Per prima cosa H non è genderfluid, sta mandando a fanculo la mascolinità tossica cazzo è difficile da capire? ma poi sa… - CanyonMoonGay : Per prima cosa H non è genderfluid, sta mandando a fanculo la mascolinità tossica cazzo è difficile da capire? ma p… - _chiffonskirt_ : Come avete capito di non essere etero? Io facevo la seconda/terza media e mi ero presa una cotta per una compagna d… -

Ultime Notizie dalla rete : seconda sessualità "Davide affascina per eccesso. Ho dato voce alle sue mogli" Pangea.news