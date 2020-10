La Scozia piange il "patriota" Sean Connery, "il figlio più amato" (Di sabato 31 ottobre 2020) “Siamo una nazione piccola, ma meritiamo di essere liberi”, ripeteva Sean Connery in merito alla sua amata terra d’origine, la Scozia. E oggi, nel giorno della sua scomparsa, la sua patria lo ricorda commossa. Nicola Sturgeon, capo del governo locale di Edimburgo e leader dello Scottish National Party (Snp),di cui l’attore era un sostenitore, lo definisce una “leggenda globale, ma prima e davanti a tutto, un orgoglioso patriota scozzese. Mi si è spezzato il cuore stamattina nell’apprendere della morte di sir Sean Connery. La nostra nazione oggi piange uno dei suoi figli più amati”. La leader del governo rievoca anche la presenza di Sean Connery ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 ottobre 2020) “Siamo una nazione piccola, ma meritiamo di essere liberi”, ripetevain merito alla sua amata terra d’origine, la. E oggi, nel giorno della sua scomparsa, la sua patria lo ricorda commossa. Nicola Sturgeon, capo del governo locale di Edimburgo e leader dello Scottish National Party (Snp),di cui l’attore era un sostenitore, lo definisce una “leggenda globale, ma prima e davanti a tutto, un orgogliososcozzese. Mi si è spezzato il cuore stamattina nell’apprendere della morte di sir. La nostra nazione oggiuno dei suoi figli; amati”. La leader del governo rievoca anche la presenza di...

rtl1025 : ?? 'La #Scozia è in lutto'. Lo scrive la premier scozzese, Nicola #Sturgeon, su Twitter. 'Mi si è spezzato il cuore… - antoniovincenti : RT @rtl1025: ?? 'La #Scozia è in lutto'. Lo scrive la premier scozzese, Nicola #Sturgeon, su Twitter. 'Mi si è spezzato il cuore dopo aver s… - JoaquinS84 : RT @rtl1025: ?? 'La #Scozia è in lutto'. Lo scrive la premier scozzese, Nicola #Sturgeon, su Twitter. 'Mi si è spezzato il cuore dopo aver s… - fisco24_info : Sturgeon, la Scozia è in lutto per Sean Connery: La premier: 'Il Paese piange uno dei suoi figli più amati' - HuffPostItalia : La Scozia piange il 'patriota' Sean Connery, 'il figlio più amato' -

Ultime Notizie dalla rete : Scozia piange La Scozia piange il "patriota" Sean Connery, "il figlio più amato" L'HuffPost Sean Connery, il sogno indipendentista dell'attore: «Scozia per sempre». Sturgeon lo celebra

Sean Connery, morto oggi all'età di 90 anni, memorabile interprete dell'agente segreto 007 al servizio di Sua Maestà, è sempre stato sostenitore dello Scottish ...

Sturgeon, la Scozia è in lutto per Sean Connery

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "La Scozia è in lutto". Lo scrive la premier scozzese, Nicola Sturgeon, su Twitter. "Mi si è spezzato il cuore dopo aver saputo della morte di Sir Sean Connery. Il nostro Paese ...

Sean Connery, morto oggi all'età di 90 anni, memorabile interprete dell'agente segreto 007 al servizio di Sua Maestà, è sempre stato sostenitore dello Scottish ...(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "La Scozia è in lutto". Lo scrive la premier scozzese, Nicola Sturgeon, su Twitter. "Mi si è spezzato il cuore dopo aver saputo della morte di Sir Sean Connery. Il nostro Paese ...