La rabbia di Arcangela: "Io vedova di una vittima innocente di mafia dovrei andare in Sicilia per il concorso scuola: rinuncio"

Lei precaria, il marito fu ucciso a San Marco in Lamis perché testimone di un agguato. "Non ho nulla contro la Sicilia, ma per andare a Bagheria partirei tre giorni prima, perché non rinviare tutto?"

"Vorrei chiedere alla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina perché ha indetto questo concorso in piena pandemia, come se non ci fosse più un domani. Eppure tante altre opzioni potevano essere valuta ...

