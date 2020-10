“La prima sera a casa mia…”. Giulio Berruti, il retroscena su Maria Elena Boschi: “Me lo ha chiesto lei” (Di sabato 31 ottobre 2020) È stata una delle storie più chiacchierate dell’estate. E lui per la prima volta ne parla pubblicamente. Giulio Berruti ha rilasciato un’intervista a Verissimo e ha svelato un retroscena sulla sua storia d’amore con la parlamentare di Italia Viva Maria Elena Boschi. I due si sono conosciuti nel 2014, all’uscita da un cinema, poi per tre anni non si sono né visti né frequentati. Dopo il lockdown hanno riallacciato i rapporti e da quel momento è scattata la scintilla. “Sono felice al momento. Maria Elena è una persona a cui voglio un gran bene – esordisce Giulio Berruti di fronte alle telecamere di Silvia Toffanin -. Lei ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) È stata una delle storie più chiacchierate dell’estate. E lui per lavolta ne parla pubblicamente.ha rilasciato un’intervista a Verissimo e ha svelato unsulla sua storia d’amore con la parlamentare di Italia Viva. I due si sono conosciuti nel 2014, all’uscita da un cinema, poi per tre anni non si sono né visti né frequentati. Dopo il lockdown hanno riallacciato i rapporti e da quel momento è scattata la scintilla. “Sono felice al momento.è una persona a cui voglio un gran bene – esordiscedi fronte alle telecamere di Silvia Toffanin -. Lei ...

CottarelliCPI : Grazie al SURE, l'Europa ci presta 27 miliardi allo stesso tasso a cui si è indebitata per raccoglierli sui mercati… - Benji_Mascolo : Quando si dichiarano dreamers storiche ma poi fanno la foto prima con lei che con me ???? - LaStampa : Merkel: “Bisognava chiudere prima ma la gente deve vedere i letti pieni” - Marios42355174 : @PatriziaRametta @ChiodiDonatella @AndreaTosatto Chi muove i fili l'ha detto la ragazza è dittatura sanitaria e l'I… - apaztabora : RT @CorSport: La prima pagina del #Corsport ?? Scusate il ritardo #Inter e #Juve chiamate a ribaltare una falsa partenza ??#Tamponi al drive… -

Ultime Notizie dalla rete : “La prima VR46 Academy, alla scoperta dell'officina di talenti di Valentino Rossi Fortune Italia