La prima condanna per il business delle mascherine anti-Covid: 2 anni e mezzo per turbativa d'asta all'imprenditore Ieffi (Di sabato 31 ottobre 2020) Due anni e mezzo di carcere per turbativa d'asta. La prima condanna per una vicenda legata al business delle mascherine in tempo di coronavirus è quella emessa dal tribunale di Roma per Antonello Ieffi. Arrestato il 9 aprile scorso nel pieno del lockdown e scarcerato un mese dopo, l'imprenditore è stato assolto per l'altro capo di imputazione, l'inadempimento nelle pubbliche forniture. A Ieffi il pm Alberto Pioletti contestava di avere illecitamente interferito in una gara Consip, per un valore complessivo di 15,8 milioni di euro, relativa all'acquisto di 3 milioni di mascherine, mai arrivate in Italia. La procura aveva chiesto una condanna a ...

