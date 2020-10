La polizia batte i pugni | ci mandano in strada contro i ribelli del virus per l' incapacità di gestire l' emergenza

Leggi su iltempo

(Di sabato 31 ottobre 2020) La: "Le piazze di questi giorni sono il riflesso dell'; di". Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di(Mosap) si scagliail governo per le dure preteste che hanno infiammato numerose città italiane in seguito alle misure contenute nell'ultimo dpcm del premier Giuseppe Conte. "Lo abbiamo visto a Napoli, Torino, Roma e ora Firenze. Il governo manda gli agenti a fermare 'idel'. La verità è che siam sbattuti pera prenderci qualsiasi cosa addosso nella totale indifferenza di chi dovrebbe assumersene le responsabilità. Non ce ne ...