La polizia americana spara e uccide un afroamericano di 21 anni Scoppiano le proteste nello Stato di Washington

(Di sabato 31 ottobre 2020) Sono esplose nuoveguidate dal movimento Black Lives Matter negli Stati Uniti dopo che i poliziotti dellodihannoto e ucciso un giovanedi 21, ex giocatore di football, durante un’operazione anti-droga. Lo scontro a fuoco è avvenuto giovedì nel comune di Vancouver, anche se è ancora da chiarire la dinamica dellatoria. Le versioni degli agenti e quelle di altri testimoni sono infatti contrastanti. Secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Clark, Chuck Atkins, nel corso di una conferenza stampa, il giovane, Kevin Peterson Jr., padre di una bimba, hato agli agenti che lo inseguivano nel parcheggio di una banca: “I poliziotti hanno risposto al fuoco ...

Non si placano le proteste degli ultimi mesi sulle morti di cittadini di colore. In una sparatoria con la Polizia, viene ucciso un afroamericano ...