La paura serpeggia in corsia | Ci sarà un nuovo lockdown

Francesco Curridori Tra i medici e gli infermieri di Roma corre la paura per il diffondersi del Covid-19. "Abbiamo molti contagiati tra il personale degli ospedali", ci dicono "Stai attento perché rischiamo un secondo lockdown". Questo era il pensiero tra i medici ospedalieri di Roma che, già un mesetto fa, avevano previsto ciò che sarebbe potuto succedere. Nel giro di poche settimane, nel Lazio, gli attualmente positivi hanno superato quota 26mila e i pazienti in terapia intensiva sono oltre 160. "Ci stiamo preparando alla battaglia su Roma. Dobbiamo essere pronti ad affrontare lo scenario peggiore, sempre con la speranza che non si verifichi", ha dichiarato al Corriere della Sera l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Non voglio essere ansiogeno, ma non posso ..."

