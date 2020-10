La musica del bosco (Di sabato 31 ottobre 2020) Questo articolo è pubblicato sul numero 44 di Vanity Fair in edicola fino al 3 novembre 2020 Leggi su vanityfair (Di sabato 31 ottobre 2020) Questo articolo è pubblicato sul numero 44 di Vanity Fair in edicola fino al 3 novembre 2020

È bastata un’estate incosciente di disco e viaggi, un autunno irresponsabile di ammucchiate in piazza e sui mezzi pubblici con un governo demente che ha fatto niente per prevenire la seconda ondata, e ...

Due anni fa la tempescta Vaia abbatteva milioni di alberi, tra cui anche i preziosi abeti di risonanza. Salvare quel legnameè stata una sfida vinta grazie alla solidarietà. Perché quelle montagne sono ...

