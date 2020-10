La Ministra Bellanova alla Summer School CIVES: “Sperimentare nuove economie” (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiNella giornata di ieri e in quella di oggi si è svolta in streaming, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid – 19, la VI edizione della (Summer) School CIVES, Laboratorio di formazione al bene comune, sul tema “Mezzogiorno tutto come prima? Idee e azioni ricostruttive per un nuovo inizio”. Il ricco parterre di intervenuti si è confrontato su due questioni principiali: la prima svoltasi nella giornata di ieri sul tema “Ricominciare dal Mezzogiorno. Problemi e futuro del Sud” è stata introdotta da Ettore Rossi, direttore Ufficio per i Problemi sociali e il Lavoro dell’Arcidiocesi di Benevento, il quale ha sottolineato il fatto che “rispetto al tempo che stiamo vivendo, pensiamo che per il Mezzogiorno ci sia bisogno di un ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiNella giornata di ieri e in quella di oggi si è svolta in streaming, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid – 19, la VI edizione della (, Laboratorio di formazione al bene comune, sul tema “Mezzogiorno tutto come prima? Idee e azioni ricostruttive per un nuovo inizio”. Il ricco parterre di intervenuti si è confrontato su due questioni principiali: la prima svoltasi nella giornata di ieri sul tema “Ricominciare dal Mezzogiorno. Problemi e futuro del Sud” è stata introdotta da Ettore Rossi, direttore Ufficio per i Problemi sociali e il Lavoro dell’Arcidiocesi di Benevento, il quale ha sottolineato il fatto che “rispetto al tempo che stiamo vivendo, pensiamo che per il Mezzogiorno ci sia bisogno di un ...

BambooBarbara : RT @ferdinantripodi: Ministra Bellanova: 'aprire tutto' Ministra Azzolina: ' le scuole non si chiudono ' Il Governo contro il Governo! #LIt… - MariaLilith13 : RT @ferdinantripodi: Ministra Bellanova: 'aprire tutto' Ministra Azzolina: ' le scuole non si chiudono ' Il Governo contro il Governo! #LIt… - Z3r0Rules : RT @ferdinantripodi: Ministra Bellanova: 'aprire tutto' Ministra Azzolina: ' le scuole non si chiudono ' Il Governo contro il Governo! #LIt… - adriano059 : RT @ferdinantripodi: Ministra Bellanova: 'aprire tutto' Ministra Azzolina: ' le scuole non si chiudono ' Il Governo contro il Governo! #LIt… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministra Bellanova Etichette sui cibi, è guerra tra Italia e Francia. Via libera dalla ministra Bellanova al nuovo logo… Il Fatto Quotidiano La Summer School di Cives ha ospitato la ministra Bellanova

All'iniziativa di Cives è intervenuta con un messaggio la Ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova, impossibilita all’ultimo momento a collegarsi che, ...

MARIA ELENA BOSCHI, FIDANZATA GIULIO BERRUTI/ L’attore svela il suo ‘lato tenero’

a cui ha per così dire ‘lanciato una provocazione’ dopo le accuse del premier alla ministra Teresa Bellanova. Quest’ultima, infatti, avrebbe fatto marcia indietro sul dpcm dopo aver partecipato a ...

All'iniziativa di Cives è intervenuta con un messaggio la Ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova, impossibilita all’ultimo momento a collegarsi che, ...a cui ha per così dire ‘lanciato una provocazione’ dopo le accuse del premier alla ministra Teresa Bellanova. Quest’ultima, infatti, avrebbe fatto marcia indietro sul dpcm dopo aver partecipato a ...