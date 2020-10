La London Fashion Week diventa genderless e abolisce le stagioni moda

Leggi su vanityfair

(Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo le prime sfilate virtuali degli ultimi due fashion month, la settimana della moda londinese sta per inaugurare un nuovo – e per un certo senso rivoluzionario – capitolo. Che riguarda non solo la divisione tra sfilate uomo e donna, la cui unione in un solo calendario è già stata sperimentata, ma anche le canoniche stagioni Autunno/Inverno e Primavera/Estate. Negli scorsi mesi abbiamo assistito all’uscita, temporanea o definitiva, di alcune maison dai programmi ufficiali, ma stavolta a stravolgere le carte in tavola è stata proprio l’istituzione alla base della London Fashion Week, ovvero il British Fashion Council.