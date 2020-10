La lezione politica di Marcus Rashford contro la povertà

Leggi su linkiesta

(Di sabato 31 ottobre 2020) Una fuga in campo aperto chiusa con un destro all’angolino, un tiro rasoterra secco e preciso a incrociare, un appoggio fin troppo comodo all’altezza del dischetto del rigore a tempo ormai scaduto. Mercoledì sera, nella sfida di Champions League tra Manchester United e Lipsia,è stato decisivo entrando dalla panchina: prima ha messo al sicuro il risultato con il gol del 2-0, poi ne ha fatti altri due per arrotondare il punteggio su 5-0 finale.è stato in campo 27 minuti, tra il primo e il terzo gol ne sono passati solamente 16. È il secondo giocatore nella storia dei Red Devils a segnare una tripletta da subentrato. Appena una settimana prima l’attaccante 22enne aveva deciso la sfida più complicata del girone, la trasferta al Parco dei Principi ...