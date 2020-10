La Lazio comunica che “alcuni giocatori sono positivi al Covid” (ma non dice quanti) (Di sabato 31 ottobre 2020) In una nota ufficiale pubblicata poco fa sul suo sito, la Lazio annuncia che agli ultimi test effettuati all’interno del gruppo squadra sono emersi alcuni positivi. Ma non specifica quanti. Annuncia nuovi test per la giornata di oggi per capire quali giocatori potranno essere impiegati nella gara contro il Torino. Questo il comunicato del club: “La S.S. Lazio comunica che dagli accertamenti di ieri, venerdì 30.10, sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l’intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra Torino e Lazio. I ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 ottobre 2020) In una nota ufficiale pubblicata poco fa sul suo sito, laannuncia che agli ultimi test effettuati all’interno del gruppo squadraemersi alcuni. Ma non specifica. Annuncia nuovi test per la giornata di oggi per capire qualipotranno essere impiegati nella gara contro il Torino. Questo ilto del club: “La S.S.che dagli accertamenti di ieri, venerdì 30.10,risultatiai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l’intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra Torino e. I ...

