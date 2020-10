La Jihad è anche qui La road map del Pd per prevenire attentati in Italia

Leggi su formiche

(Di sabato 31 ottobre 2020) I recenti, drammatici, eventi di Nizza, con l’attacco terroristico di matriceista in una chiesa, che hanno seguito di pochi giorni la decapitazione di un professore di storia a Parigi e un altro attacco a fine settembre, segnalano una preoccupante recrudescenza di atti violenti di matrice estremistico-islamista che coinvolgono la Francia, il Paese più colpito negli ultimi anni dal 2012 a oggi, proprio dall’ondata di violenzaista che in gran parte è corrispostaall’esplosione del fenomeno mediatico di Daesh. Ma nella loro drammatica durezza, per le vittime coinvolte e le conseguenze generate, questi fatti riportano all’attenzione generale il tema della minaccia della radicalizzazione e della violenza estremistica di matriceista, un tema che nel corso degli ...