La guerra della competenza: perché non ascoltiamo più gli esperti (Di sabato 31 ottobre 2020) «Non capiamo come sia potuto succedere». Queste sono le parole pronunciate da Martin Blachier, epidemiologo francese, rispetto al repentino e incontrollato aumento dei casi di Covid-19 in Europa. Ma, a pensarci bene, sono parole che potrebbero essere state usate a commento di mille altri eventi: dall’attentato di Nizza ai focolai nelle RSA; dal malfunzionamento di Immuni all’elezione (e, nel caso, alla prossima rielezione) di Donald Trump.«Non capiamo come sia potuto succedere» è forse la frase più terrorizzante del nostro tempo, perché è un attacco al cuore del sistema della democrazia liberale, a cui ci siamo affidati. Sì perché al fondo del nostro patto sociale c’è il rapporto tra individuo e Stato, dove ognuno di noi accetta dei compromessi rispetto alla propria volontà ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 ottobre 2020) «Non capiamo come sia potuto succedere». Queste sono le parole pronunciate da Martin Blachier, epidemiologo francese, rispetto al repentino e incontrollato aumento dei casi di Covid-19 in Europa. Ma, a pensarci bene, sono parole che potrebbero essere state usate a commento di mille altri eventi: dall’attentato di Nizza ai focolai nelle RSA; dal malfunzionamento di Immuni all’elezione (e, nel caso, alla prossima rielezione) di Donald Trump.«Non capiamo come sia potuto succedere» è forse la frase più terrorizzante del nostro tempo, perché è un attacco al cuore del sistemademocrazia liberale, a cui ci siamo affidati. Sì perché al fondo del nostro patto sociale c’è il rapporto tra individuo e Stato, dove ognuno di noi accetta dei compromessi rispetto alla propria volontà ...

Giorgiolaporta : Il killer della strage di #Nizza è arrivato col barcone da #Lampedusa. Sono questi i poveri ragazzi che scappano da… - Fontana3Lorenzo : Anche il filosofo francese Michel Onfray, non di certo vicino alle posizioni Identitarie della Lega, prende atto di… - Capezzone : Speciale #Nizza su @atlanticomag: Anna Bono e quelli che ci ricordano (da Ankara a Teheran) che siamo “casa della g… - Alessan92210719 : @Demosso2 @repubblica Siamo nel 2020, in paesi civilizzati che son passati per anni di evoluzione per diventare tal… - Fe_DiLeo : Isolare gli #anziani per vincere la guerra del #coronavirus non si può fare e non si deve nemmeno proporre come ha… -

