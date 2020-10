La Gran Bretagna verso il lockdown (Di sabato 31 ottobre 2020) La Gran Bretagna è pronta a tornare a una qualche forma lockdown nazionale per provare a frenare la seconda ondata di coronavirus. Lo affermano il Times e il Guardian, riferendo che il premier Tory, Boris Johnson, dopo aver resistito nei giorni scorsi al suggerimento d’imporre un confinamento generalizzato di due settimane, si prepara ad annunciarne in settimana uno forse anche più lungo nell’intera Inghilterra. Il governo britannico ha fino a ieri continuato a cercare di allontanare lo specchio di un lockdown bis nazionale aggrappandosi alla strategia della stretta locale graduata territorio per territorio attraverso tre livelli di allerta introdotti il mese scorso. Ma con un indice Rt di diffusione del virus tornato attorno a quota 1,5, ossia oltre la soglia di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Laè pronta a tornare a una qualche formanazionale per provare a frenare la seconda ondata di coronavirus. Lo affermano il Times e il Guardian, riferendo che il premier Tory, Boris Johnson, dopo aver resistito nei giorni scorsi al suggerimento d’imporre un confinamento generalizzato di due settimane, si prepara ad annunciarne in settimana uno forse anche più lungo nell’intera Inghilterra. Il governo britannico ha fino a ieri continuato a cercare di allontanare lo specchio di unbis nazionale aggrappandosi alla strategia della stretta locale graduata territorio per territorio attratre livelli di allerta introdotti il mese scorso. Ma con un indice Rt di diffusione del virus tornato attorno a quota 1,5, ossia oltre la soglia di ...

Adnkronos : '#Lockdown in #GranBretagna prossima settimana' - RaiNews : Lo anticipano oggi giornali come il Times e il Guardian - borghi_claudio : @Saladino__Italy @salvalimpo No dipende. In Gran Bretagna è colpa di Boris Johnson, in Brasile è colpa di Bolsonaro… - remocontro_it : Mal comune, nessun gaudio: Gran Bretagna verso il lockdown. Boris Johnson costretto a cedere ai numeri del virus. B… - rotre54 : #Trump #Johnson #Meloni #Salvini #COVID19 #coronavirus #31ottobre #Fdi #Lega DAJE SOVRANISTI! 'Covid, nuovo reco… -