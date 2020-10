La Gran Bretagna torna al lockdown nazionale. Chiusure fino al 2 dicembre, scuole aperte. Johnson: “Agiamo ora o migliaia di morti” (Di sabato 31 ottobre 2020) “È arrivato il momento di dare una risposta forte, non c’è altra alternativa”. Con queste parole, con il Paese che proprio oggi ha superato il milione di contagi dall’inizio della pandemia, il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha annunciato alla popolazione che dal 5 novembre al 2 dicembre in Gran Bretagna tornerà il lockdown nazionale per un mese. Gli spostamenti saranno consentiti solo per motivi di salute, emergenze, per andare al lavoro e per fare la spesa. Le attività ritenute “non essenziali”, però, verranno chiuse, mentre rimarranno aperte le scuole. L'articolo La Gran Bretagna torna al lockdown ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) “È arrivato il momento di dare una risposta forte, non c’è altra alternativa”. Con queste parole, con il Paese che proprio oggi ha superato il milione di contagi dall’inizio della pandemia, il primo ministro britannico, Boris, ha annunciato alla popolazione che dal 5 novembre al 2intornerà ilper un mese. Gli spostamenti saranno consentiti solo per motivi di salute, emergenze, per andare al lavoro e per fare la spesa. Le attività ritenute “non essenziali”, però, verranno chiuse, mentre rimarrannole. L'articolo Laal...

