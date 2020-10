La giunta di destra di Brisighella pronta a rendere gli onori ai caduti fascisti di Salò (Di sabato 31 ottobre 2020) Lo rifanno. Per il secondo anno. Nei giorno dei morti loro vanno a rendere onore ai caduti di Salò. Poi, nel puerile tentativo di mettersi al riparo dalle molte critiche che hanno ricevuto lo scorso ... Leggi su globalist (Di sabato 31 ottobre 2020) Lo rifanno. Per il secondo anno. Nei giorno dei morti loro vanno aonore aidi Salò. Poi, nel puerile tentativo di mettersi al riparo dalle molte critiche che hanno ricevuto lo scorso ...

Nel puerile tentativo di mettersi al riparo dalle critiche per par condicio andranno anche alla commemorazione di don Antonio Lanzoni, parroco di Montecchio, fucilato dai nazisti ...

“E’ un assessorato tutto da costruire – ha detto il neo esponente della giunta – cercheremo di metterci al lavoro ... Ma i vertici regionali del partito di destra incassano anche la vittoria indiretta ...

Nel puerile tentativo di mettersi al riparo dalle critiche per par condicio andranno anche alla commemorazione di don Antonio Lanzoni, parroco di Montecchio, fucilato dai nazisti ...