La famiglia Beckham diventa una serie su Netflix | sborsata cifra mostruosa per l’esclusiva

David Beckham e la sua famiglia saranno i protagonisti di una nuova docuserie realizzata da Netflix. A riportarlo è il Sun, che ha rivelato anche la cifra mostruosa sborsata dalla piattaforma per aggiudicarsi i Beckham: 18 milioni di euro. Nella serie si racconterà il presente dell'ex calciatore, al lavoro con l'Inter Miami ma chiaramente anche il suo passato con le maglie del Manchester United, Real Madrid e degli altri club in cui ha giocato. Nella docuserie compariranno anche gli ex compagni di squadra Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs e Gary Neville. La docuserie sarà coprodotta da Studio 99, la società che Beckham ha fondato un anno

