La didattica a distanza è necessaria, ma anche la socialità. È così che nasce la Yurta urbana (Di sabato 31 ottobre 2020) Ho tanti amici che fanno i ristoratori e che solo pochi mesi fa hanno speso migliaia di euro per fare in modo che i loro locali fossero a norma per poter riprendere a svolgere la normale attività; tanti altri che lavorano nel mondo degli eventi, in quello dello spettacolo o del turismo e che oggi sono preoccupati per quello che sarà e io non posso che esserlo con loro e per loro. Ma c’è anche un’altra cosa che da padre, forse egoisticamente, mi preoccupa di questo secondo probabile lockdown, “stop and go” o come preferite chiamarlo; che Marco e Giovanni ritornino ad una didattica a distanza al 100% e a tempo indeterminato, che perdano la possibilità di andare a scuola, di incontrarsi coi loro compagni di classe, sia pure a distanza di sicurezza e con mascherina, che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Ho tanti amici che fanno i ristoratori e che solo pochi mesi fa hanno speso migliaia di euro per fare in modo che i loro locali fossero a norma per poter riprendere a svolgere la normale attività; tanti altri che lavorano nel mondo degli eventi, in quello dello spettacolo o del turismo e che oggi sono preoccupati per quello che sarà e io non posso che esserlo con loro e per loro. Ma c’èun’altra cosa che da padre, forse egoisticamente, mi preoccupa di questo secondo probabile lockdown, “stop and go” o come preferite chiamarlo; che Marco e Giovanni ritornino ad unaal 100% e a tempo indeterminato, che perdano la possibilità di andare a scuola, di incontrarsi coi loro compagni di classe, sia pure adi sicurezza e con mascherina, che si ...

lorepregliasco : Non è una scelta facile e non è una bella cosa, ma credo che dati alla mano avremmo dovuto chiudere da tempo superi… - brandobenifei : La mobilitazione di quasi 50.000 persone è servita: @RaiStoria non chiude. Ed è un'ottima notizia. In un momento c… - Agenzia_Ansa : Roberto Vecchioni sulla #dad: 'La #scuola non è distanza, è vita'. Il prof: 'La didattica in isolamento è una ferit… - giovannitrivel3 : RT @sigi91: Io nell'eventualità di una didattica a distanza. - ilfattoblog : La didattica a distanza è necessaria, ma anche la socialità. È così che nasce la Yurta urbana -