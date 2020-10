La crisi Covid ha travolto le donne: in fumo il 56% del lavoro femminile, spariti oltre 800 mila posti di lavoro in totale (Di sabato 31 ottobre 2020) Più di 800mila persone occupate in meno: è questa – 841mila– la differenza tra il secondo trimestre dello scorso anno e lo stesso periodo del 2020, in era Covid. Un bilancio parziale, nota uno studio pubblicato oggi sul sito della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, degli effetti della pandemia: e a pagare lo scotto sono (come anticipato e ribadito in più contesti) le donne (e le pari opportunità): sono 470mila in meno, per un calo occupazionale del 4,7% in un anno. Agli uomini va male, certo, ma non non così male: il calo è del 2,7%, pari a -371mila occupati. Su 100 posti di lavoro persi , quelli femminili rappresentano il 55,9%. A ... Leggi su open.online (Di sabato 31 ottobre 2020) Più di 800persone occupate in meno: è questa – 841– la differenza tra il secondo trimestre dello scorso anno e lo stesso periodo del 2020, in era. Un bilancio parziale, nota uno studio pubblicato oggi sul sito della Fondazione studi dei consulenti del, degli effetti della pandemia: e a pagare lo scotto sono (come anticipato e ribadito in più contesti) le(e le pari opportunità): sono 470in meno, per un calo occupazionale del 4,7% in un anno. Agli uomini va male, certo, ma non non così male: il calo è del 2,7%, pari a -371occupati. Su 100dipersi , quelli femminili rappresentano il 55,9%. A ...

