La cotoletta delle quattro, lo spritz delle cinque, e altre nuove abitudini del fuso orario dpcm (Di sabato 31 ottobre 2020) «Ho visto uno mangiare una cotoletta». Il messaggio arriva dal centro di Bologna, che da qualche anno è una gigantesca food hall. Là dove c’era la cartoleria della mia infanzia c’è un bistrot, e così là dove c’era il cinema, il negozio di vestiti, quello di dischi. Il messaggio è allarmato perché sono le quattro di pomeriggio d’un giorno feriale. Non è un pranzo tardivo. È la cena prevista dal nuovo carnet di ballo della semichiusura: quella in cui diventeremo tutti Fiorello. Allo scorso Sanremo (ve lo ricordate? Era quel festival di canzonette che si faceva finché ci potevamo assembrare), Rosario Fiorello raccontò che la sua mirabile magrezza era dovuta al digiuno intermittente. Trattasi d’una pratica secondo la quale, mangiando per ... Leggi su linkiesta (Di sabato 31 ottobre 2020) «Ho visto uno mangiare una». Il messaggio arriva dal centro di Bologna, che da qualche anno è una gigantesca food hall. Là dove c’era la cartoleria della mia infanzia c’è un bistrot, e così là dove c’era il cinema, il negozio di vestiti, quello di dischi. Il messaggio è allarmato perché sono ledi pomeriggio d’un giorno feriale. Non è un pranzo tardivo. È la cena prevista dal nuovo carnet di ballo della semichiusura: quella in cui diventeremo tutti Fiorello. Allo scorso Sanremo (ve lo ricordate? Era quel festival di canzonette che si faceva finché ci potevamo assembrare), Rosario Fiorello raccontò che la sua mirabile magrezza era dovuta al digiuno intermittente. Trattasi d’una pratica secondo la quale, mangiando per ...

salvalente11 : La cotoletta delle quattro, lo spritz delle cinque, e altre nuove abitudini del fuso orario dpcm - smki4ll : io: *faccio vedere in foto i miei progressi nel disegno al mio fidanzato* lui: hai disegnato delle orecchie a cotol… - cotoletta : Ma che regia di Merda.. Uffa, non ci potete togliere il pigiama party mattutino delle donne in stanza blu #GFVIP5… - lokistabsounds : @mikasneck no momento momento momento tu pensavi che io, milanese, patria delle vocali aperte, dicessi cotoletta co… - fefefede : io e mia madre le regine delle basic terrone che in un ristorante di Milano ordinano cotoletta e risotto alla milanese -

Ultime Notizie dalla rete : cotoletta delle La cotoletta delle quattro, lo spritz delle cinque, e altre nuove abitudini del fuso orario dpcm Linkiesta.it Lockdown intermittenteLa cotoletta delle quattro, lo spritz delle cinque, e altre nuove abitudini del fuso orario dpcm

La semichiusura serale è abbastanza insensata, visto che gli assembramenti sono più che altro la mattina. Ma finalmente noi anziani avremo più tempo per digerire e per dare ragione a Fiorello ...

Il grosso errore che fai quando friggi

Alcuni consigli per realizzare una frittura a regola d'arte a casa propria: dalla scelta dell'olio a quella della pastella o della panatura.

La semichiusura serale è abbastanza insensata, visto che gli assembramenti sono più che altro la mattina. Ma finalmente noi anziani avremo più tempo per digerire e per dare ragione a Fiorello ...Alcuni consigli per realizzare una frittura a regola d'arte a casa propria: dalla scelta dell'olio a quella della pastella o della panatura.