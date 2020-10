La Cia esorta a mangiare agrumi per combattere le influenze

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 31 ottobre 2020) Taranto. È arrivato il tempo degli. Una buona ragione per amare l’inverno, difendendosi dal freddo ed aumentare le difese immunitarie. Limone, arancia, mandarino, ma anche cedro, pompelmo o clementina: ci sono tante varietà, per tutti i gusti. Cia agricoltori italiani della Puglia invita, soprattutto in questo periodo, il consumo degli, rigorosamente prodotti delle aziende locali, perché ricchi di proprietà indispensabili per l’organismo e per sostenere l’economia locale. Glisono ricchi di vitamina C, alleata per prevenire o curare malanni di stagione, come raffreddore, tosse, mal di gola, bronchiti e stati influenzali. Si attendono anche i risultati di ricerche scientifiche attraverso le quali si sta cercando di individuare un nuovo trattamento derivato dagli ...