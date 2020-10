La “chiamata alle armi” di Melania Trump: guerra a progressisti e sinistra radicale (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott – Il 27 ottobre 2020 la First lady Melania Trump avrebbe – secondo Emily Hodgin – simbolicamente chiamato alle armi il popolo nazionalconservatore statunitense. Se nel suo precedente discorso alla convention repubblicana, lo scorso 26 agosto, aveva invitato a abbassare i toni e aveva quasi steso le mani in segno di pacificazione e unità nazionale verso i Dem e i Liberal, ora di fronte alla logica da guerra civile che la sinistra radicale – la cui agenda ogni giorno di più si declina come linea maestra del Partito Democratico statunitense – sta imponendo alla società civile americana, Melania sembra alzare una decisiva barriera “nazionalconservatrice” e antiprogressista. Il linguaggio del corpo: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott – Il 27 ottobre 2020 la First ladyavrebbe – secondo Emily Hodgin – simbolicamente chiamatoarmi il popolo nazionalconservatore statunitense. Se nel suo precedente discorso alla convention repubblicana, lo scorso 26 agosto, aveva invitato a abbassare i toni e aveva quasi steso le mani in segno di pacificazione e unità nazionale verso i Dem e i Liberal, ora di fronte alla logica dacivile che la– la cui agenda ogni giorno di più si declina come linea maestra del Partito Democratico statunitense – sta imponendo alla società civile americana,sembra alzare una decisiva barriera “nazionalconservatrice” e antiprogressista. Il linguaggio del corpo: ...

