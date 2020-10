La casa nera: Jordan Peele produttore per il remake dell’horror di Wes Craven (Di sabato 31 ottobre 2020) Jordan Peele regista dell’acclamato e pluripremiato Scappa – Get Out e del thriller con doppelgänger Noi, produrrà un remake dell’horror La casa nera (The People Under the Stairs). Il sito Collider riporta che Peele produrrà il rifacimento del film di Wes Craven datato 1991 per Universal e insieme a Win Rosenfeld tramite Monkeypaw Productions. Peele pare non sia a bordo come regista del progetto, ma non è noto se Peele o Rosenfield saranno coinvolti nella sceneggiatura. Sinkhole: Jordan Peele e Issa Rae per l'horror fantascientifico di Universal “La casa nera” racconta la storia di un giovane ragazzo (Grullo) ... Leggi su cineblog (Di sabato 31 ottobre 2020)regista dell’acclamato e pluripremiato Scappa – Get Out e del thriller con doppelgänger Noi, produrrà undell’horror La(The People Under the Stairs). Il sito Collider riporta cheprodurrà il rifacimento del film di Wesdatato 1991 per Universal e insieme a Win Rosenfeld tramite Monkeypaw Productions.pare non sia a bordo come regista del progetto, ma non è noto seo Rosenfield saranno coinvolti nella sceneggiatura. Sinkhole:e Issa Rae per l'horror fantascientifico di Universal “La” racconta la storia di un giovane ragazzo (Grullo) ...

