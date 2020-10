Katia Follesa dimagrita tantissimo: la foto, cambiamento enorme (Di sabato 31 ottobre 2020) Questo articolo . Katia Follesa è dimagrita tantissimo negli ultimi tempi: come ha fatto e qual è il suo “segreto?” Le immagini del prima e dopo. Katia Follesa è dimagrita tantissimo negli ultimi tempi. La bravissima e simpaticissima comica che, tuttavia, negli ultimi tempi, sembra avere perso peso. E’ davvero così? Dalle foto sembrerebbe che la bravissima conduttrice, … Leggi su youmovies (Di sabato 31 ottobre 2020) Questo articolo .negli ultimi tempi: come ha fatto e qual è il suo “segreto?” Le immagini del prima e dopo.negli ultimi tempi. La bravissima e simpaticissima comica che, tuttavia, negli ultimi tempi, sembra avere perso peso. E’ davvero così? Dallesembrerebbe che la bravissima conduttrice, …

mattinodinapoli : #katia follesa perde peso viene attaccata dagli #haters: «Troppo magra, non fai più ridere» - zazoomblog : Katia Follesa perde peso viene attaccata dagli haters: «Troppo magra non fai più ridere» - #Katia #Follesa #perde… - simoneavogadro : Un presentatore non dovrebbe essere giudicato per come conduce il programma invece che per la forma fisica o le sue… - zazoomblog : Katia Follesa attaccata dagli haters perchè dimagrita: lei risponde così - #Katia #Follesa #attaccata #dagli - infoitcultura : 'Non fai più ridere. Eri meglio in carne': gli haters contro Katia Follesa dopo la dieta -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Follesa Katia Follesa visibilmente dimagrita: la foto bomba della comica MeteoWeek Katia Follesa, che le è successo? Magrissima, fan scatenati – FOTO

L'ultimo post di Katia Follesa su Instagram mostra che la comica di Zelig ora è magrissima: nei commenti i fan si sono scatenati.

Gli hater si scatenano contro Katia Follesa: "Troppo magra, non fai più ridere"

Katia Follesa vittima degli insulti degli hater. Il motivo? Ha perso "troppo peso". Ecco i fatti: la celebre comica di Zelig posta su Instagram una foto che la ritrae in fucsia e in splendida forma.

L'ultimo post di Katia Follesa su Instagram mostra che la comica di Zelig ora è magrissima: nei commenti i fan si sono scatenati.Katia Follesa vittima degli insulti degli hater. Il motivo? Ha perso "troppo peso". Ecco i fatti: la celebre comica di Zelig posta su Instagram una foto che la ritrae in fucsia e in splendida forma.