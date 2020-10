Katia Follesa attaccata dagli haters perchè dimagrita: lei risponde così (Di sabato 31 ottobre 2020) Katia Follesa, attrice e presentatrice di “Cake Star”, dopo aver pubblicato una foto su Instagram in cui sfoggia la sua nuova forma fisica, è stata duramente attaccata dagli haters perchè “dimagrita troppo”. Ecco come ha risposto. Katia Follesa attaccata dagli haters: “Non fai più ridere” Katia Follesa, attrice e presentatrice di “Cake Star”, è finita … L'articolo Katia Follesa attaccata dagli haters perchè dimagrita: lei risponde così proviene da ... Leggi su leggilo (Di sabato 31 ottobre 2020), attrice e presentatrice di “Cake Star”, dopo aver pubblicato una foto su Instagram in cui sfoggia la sua nuova forma fisica, è stata duramenteperchè “troppo”. Ecco come ha risposto.: “Non fai più ridere”, attrice e presentatrice di “Cake Star”, è finita … L'articoloperchè: leicosì proviene da ...

