Juventus U23-Lecco | designata la terna arbitrale dell’incontro

Una vittoria nelle ultime quattro partite disputate, per la Juventus Under 23 di Lamberto Zauli, che vuole ripartire dopo il ko di mercoledì contro il Como. Buone notizie per l'allenatore bianconero, che potrà finalmente contare su Giulio Parodi, tornato in campo dopo circa 800 giorni dall'ultima partita disputata. Sulla strada della formazione giovanile del club campione d'Italia, altra sfida casalinga contro un'altra squadra lariana, ovvero il Lecco. I lombardi sono alla ricerca di un riscatto, dopo aver raccolto solo un punto nelle ultime tre partite, facendo sprofondare la squadra al nono posto in classifica. Sarà un match importante per entrambe le formazioni quello di domani ed in palio ci sono tre punti, per quella che è una classifica cortissima.

