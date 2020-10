Juventus U23, arriva il Lecco: Zauli cerca il riscatto (Di sabato 31 ottobre 2020) La Juventus U23 di Mirko Conte ospiterà domani il Lecco allo stadio Moccagatta di Alessandria. I giovani bianconeri sono reduci dalla sconfitta per 2-1 contro il Como, rimediata mercoledì nel recupero della terza giornata del campionato di Serie C. Il riscatto è dunque d’obbligo, dal punto di vista del risultato come dal punto di vista della prestazione da offrire tra le mura domestiche, contro una squadra che sta attraversando un momento complicato. Il Lecco, infatti, viene da due sconfitte consecutive contro Pontedera e Piacenza ed è chiamato alla riscossa per non scivolare ulteriormente in classifica. La Juventus U23 potrà contare di nuovo su Niccolò Fagioli, cervello del centrocampo di ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 31 ottobre 2020) LaU23 di Mirko Conte ospiterà domani ilallo stadio Moccagatta di Alessandria. I giovani bianconeri sono reduci dalla sconfitta per 2-1 contro il Como, rimediata mercoledì nel recupero della terza giornata del campionato di Serie C. Ilè dunque d’obbligo, dal punto di vista del risultato come dal punto di vista della prestazione da offrire tra le mura domestiche, contro una squadra che sta attraversando un momento complicato. Il, infatti, viene da due sconfitte consecutive contro Pontedera e Piacenza ed è chiamato alla riscossa per non scivolare ulteriormente in classifica. LaU23 potrà contare di nuovo su Niccolò Fagioli, cervello del centrocampo di ...

JuventusFCYouth : #Under23, i convocati per #JuveLecco ?? La lista ?? - JuventusFCYouth : Concluso l’isolamento fiduciario del gruppo squadra #Under23 ?? - JuventusFCYouth : #Under23, i convocati per #LuccheseJuve ?? La lista per la gara di domani ?? - junews24com : Orario Juventus U23-Lecco: quando si gioca il match - - Setdeal : RT @JuventusFCYouth: #Under23, i convocati per #JuveLecco ?? La lista ?? -