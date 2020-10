Juventus, quel precedente al Manuzzi: “Ha pareggiato il Cesena?” (Di sabato 31 ottobre 2020) La Juventus tornerà dopo cinque anni a disputare un match di Serie A allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. L’ultima volta contro i bianconeri padroni di casa non era andata benissimo, colpa di un gol di Brienza che valse un pari insperato per il Cesena. La formazione era la prima allenata da Massimiliano Allegri, che poi perse la finale di Champions League a Berlino contro il Barcellona. Proprio dopo una sconfitta di stampo blaugrana, la Juve torna in Emilia-Romagna, ma stavolta contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. I precedenti tra le due formazioni risalgono al 2006-07, anno di purgatorio in Serie B per la Vecchia Signora. Risultato in trasferta? 1-1, con gol di Pavel Nedved. Spostando tra le due date sopracitate le lancette del tempo, spunta un altro precedente a Cesena – contro i romagnoli – in ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Latornerà dopo cinque anni a disputare un match di Serie A allo stadio Dinodi Cesena. L’ultima volta contro i bianconeri padroni di casa non era andata benissimo, colpa di un gol di Brienza che valse un pari insperato per il Cesena. La formazione era la prima allenata da Massimiliano Allegri, che poi perse la finale di Champions League a Berlino contro il Barcellona. Proprio dopo una sconfitta di stampo blaugrana, la Juve torna in Emilia-Romagna, ma stavolta contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. I precedenti tra le due formazioni risalgono al 2006-07, anno di purgatorio in Serie B per la Vecchia Signora. Risultato in trasferta? 1-1, con gol di Pavel Nedved. Spostando tra le due date sopracitate le lancette del tempo, spunta un altroa Cesena – contro i romagnoli – in ...

