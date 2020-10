Juventus | Pirlo ritrova Ronaldo e avverte | “Non siamo reattivi come vorrei”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 31 ottobre 2020) Vincere per tornare a puntare alla vetta della classifica. Tre punti utili anche per dimenticare la striscia senza vittorie. La trasferta contro lo Spezia diventa un appuntamento importante per la. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta interna in Champions contro il Barcellona. Il tecnico Andreaanalizza la situazione in conferenza stampa: "Ci mancatà in fase di recupero palla. In fase difensiva abbiamo subito poco finora, ma è chiaro che se vuoi un gioco più offensivo devi rischiare di più. Stiamo lavorando sulla riaggressione, a centrocampo ci vuole amalgama tra giocatori e ci vuole tempo per capirsi. Deve scattare bene in testa che se non riprendiamo subito il pallone andiamo in difficoltà in fase difensiva. Non sono sorpreso delle pressioni, ho giocato per vent'anni e ...