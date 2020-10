Juventus | Pirlo a Striscia la Notizia | “Siamo in fase di rodaggio | il panettone…”

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 31 ottobre 2020) Giornata di vigilia per ladi Andrea, chiamata a riscattarsi dopo la disfatta subita contro il Barcellona. Trasferta insidiosa allo stadio ‘Dino Manuzzi‘ di Cesena contro lo Spezia di Vincenzo Italiano, una squadra che ha dimostrato di potersi giocare le proprie carte per rimanere in Serie A un’altra stagione. I bianconeri possono finalmente tornare a contare su Cristiano Ronaldo, assente dal match contro la Roma di fine settembre, a causa di molteplici vicissitudini. Ora lasi sta preparando per risolvere i problemi visti in campo in queste ultimissime partite: costruzione del gioco, aggressività, fraseggi rapidi e soprattutto personalità. Queste sarebbero le richieste di, che dopo il match visto mercoledì avrebbe perso le staffe. LEGGI ANCHE: ...