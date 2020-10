Juventus, Milik ha scelto la prossima destinazione (Di sabato 31 ottobre 2020) La Juventus, prima che arrivasse Alvaro Morata e che venisse ingaggiato Andrea Pirlo, è stata molto vicina ad assicurarsi le prestazioni di Arkadiusz Milik. Il calciatore polacco, però, si trasferirà al Tottenham durante il mercato invernale. Lo ha confermato Nicolò Ceccarini durante il suo editoriale a TMW. L’ex Ajax, ora fuori rosa al Napoli, era stao anche vicino alla Roma quando i bianconeri aveva trovato l’accordo per Edin Dzeko. Juventus: Milik al Tottenha, L‘attaccante polacco ha deciso. A gennaio prenderà in considerazione l’ipotesi di andare via. Dopo quasi un mese di riflessione si è convinto che non può stare fermo un anno e per non perdere anche l’Europeo nel mercato invernale partirà. Leggi anche:Donnarumma ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 31 ottobre 2020) La, prima che arrivasse Alvaro Morata e che venisse ingaggiato Andrea Pirlo, è stata molto vicina ad assicurarsi le prestazioni di Arkadiusz. Il calciatore polacco, però, si trasferirà al Tottenham durante il mercato invernale. Lo ha confermato Nicolò Ceccarini durante il suo editoriale a TMW. L’ex Ajax, ora fuori rosa al Napoli, era stao anche vicino alla Roma quando i bianconeri aveva trovato l’accordo per Edin Dzeko.al Tottenha, L‘attaccante polacco ha deciso. A gennaio prenderà in considerazione l’ipotesi di andare via. Dopo quasi un mese di riflessione si è convinto che non può stare fermo un anno e per non perdere anche l’Europeo nel mercato invernale partirà. Leggi anche:Donnarumma ...

