Juventus, Marchisio ‘affossa’ Chiesa: “non è giusto che uno che lottava per la salvezza costi 50-60 milioni” (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo Juventus, Marchisio ‘affossa’ Chiesa: “non è giusto che uno che lottava per la salvezza costi 50-60 milioni” CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo‘affossa’: “non èche uno cheper la50-60 milioni” CalcioWeb.

Gazzetta_it : #Juve #Marchisio: '#Chiesa esploderà, ma quelle cifre... E #Dybala va lasciato tranquillo' - CalcioJcom : New post: Marchisio intervista: “Chiesa giocava per la salvezza non può costare 60 milioni” - junews24com : Marchisio ha una preferenza: «È l'attaccante ideale per la Juventus» - - BarigelliS : RT @Gazzetta_it: #Juve #Marchisio: '#Chiesa esploderà, ma quelle cifre... E #Dybala va lasciato tranquillo' - ClubSvezia : sa Marchisio till Gazzetta dello Sport. #Marchisio #Juventus #Pirlo #Buffon #Bonucci #Chiellini #Chiesa… -