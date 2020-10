Juventus, Crespo difende Pirlo: “Non ha fatto gavetta? Neanche Mancini…” (Di sabato 31 ottobre 2020) Uno dei nodi da sciogliere riguardo la prima Juventus di Andrea Pirlo, sarebbe relativo proprio alle capacità di quest’ultimo nelle vesti di allenatore dei campioni d’Italia. In molti si domandano se la scelta di affidare la panchina più prestigiosa del Belpaese sia stata azzeccata o se si sia trattato di un azzardo. A questa domanda si potrà rispondere più avanti, ma per ora i frutti del lavoro del Maestro non si vedono. Vero è che la squadra che ha in mano è molto giovane, con molti giocatori che devono trovare la giusta condizione fisica e che non hanno mai messo piede su un campo di Serie A. Però tre pareggi consecutivi non sono ammissibili alla Juventus e sul banco degli imputati sarebbe stato chiamato proprio lo stesso Pirlo. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Uno dei nodi da sciogliere riguardo la primadi Andrea, sarebbe relativo proprio alle capacità di quest’ultimo nelle vesti di allenatore dei campioni d’Italia. In molti si domandano se la scelta di affidare la panchina più prestigiosa del Belpaese sia stata azzeccata o se si sia trattato di un azzardo. A questa domanda si potrà rispondere più avanti, ma per ora i frutti del lavoro del Maestro non si vedono. Vero è che la squadra che ha in mano è molto giovane, con molti giocatori che devono trovare la giusta condizione fisica e che non hanno mai messo piede su un campo di Serie A. Però tre pareggi consecutivi non sono ammissibili allae sul banco degli imputati sarebbe stato chiamato proprio lo stesso. LEGGI ANCHE: ...

ShakirSH35dv5e7 : @totalcristiano @RamosBenz9 You forgot Juventus and Ac Milan between 2000 and 2006. Juve: Trezeguet/Zlatan, Pier… - EuropaCalcio : #Juventus parla #Crespo: '#Pirlo persona straordinaria,merita il meglio' - #EuropaCalcio - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???#Juventus, #Messi o #Ronaldo? #Crespo non ha dubbi: 'Beh, che domande: Messi, ma senza nulla togliere al portoghese'… - AlexWolf009 : RT @tuttosport: #Crespo esclusivo: “#Pirlo, fuoriclasse che merita il meglio” - InterClubIndia : RT @DiMarzio: Da #Dybala a #Lautaro, fino ai nuovi acquisti di #Parma e #Fiorentina: il commento di #Crespo sugli argentini della #SerieA h… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Crespo Juventus, Crespo difende Pirlo: “Non ha fatto gavetta? Neanche Mancini…” TuttoJuve24.it Calciomercato Juventus: ecco perchè è saltato il colpo

In realtà il nome di Marcos Alonso piace ancora alla Juventus che però non vorrebbe fare follie per acquistarlo dal Chelsea. Ultime Juventus, Marcos Alonso piace come sostituto di Alex Sandro. Il terz ...

Crespo: "Dybala non può essere un problema. Lautaro? Giusto restare all'Inter"

Hernan Crespo, ha parlato a Tuttosport soffermandosi sul ruolo di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus: "È una persona straordinaria,.

In realtà il nome di Marcos Alonso piace ancora alla Juventus che però non vorrebbe fare follie per acquistarlo dal Chelsea. Ultime Juventus, Marcos Alonso piace come sostituto di Alex Sandro. Il terz ...Hernan Crespo, ha parlato a Tuttosport soffermandosi sul ruolo di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus: "È una persona straordinaria,.