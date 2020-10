Juventus, contro lo Spezia spazio a McKennie: il suo recupero è fondamentale (Di sabato 31 ottobre 2020) Andrea Pirlo si prepara ad affrontare lo Spezia con un gradito ritorno a centrocampo. Weston McKennie potrebbe essere pronto a scendere in campo dal 1′ contro la formazione di Italiano. Il centrocampista statunitense ha saltato le sfide contro Crotone e Dinamo Kiev, per poi tornare tra i convocati per il Verona e il Barcellona scendendo in campo appena 15 minuti, a causa della positività al Covid-19. A Cesena ci sarà e Pirlo potrebbe decidere di schierarlo titolare. Il recupero di McKennie potrebbe infatti essere fondamentale per la Juventus. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, nuova idea per il centrocampo: arriva dalla Premier LEGGI ANCHE: Juventus e Serie A, interviene Agnelli: "Si ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Andrea Pirlo si prepara ad affrontare locon un gradito ritorno a centrocampo. Westonpotrebbe essere pronto a scendere in campo dal 1′la formazione di Italiano. Il centrocampista statunitense ha saltato le sfideCrotone e Dinamo Kiev, per poi tornare tra i convocati per il Verona e il Barcellona scendendo in campo appena 15 minuti, a causa della positività al Covid-19. A Cesena ci sarà e Pirlo potrebbe decidere di schierarlo titolare. Ildipotrebbe infatti essereper la. LEGGI ANCHE: Calciomercato, nuova idea per il centrocampo: arriva dalla Premier LEGGI ANCHE:e Serie A, interviene Agnelli: "Si ...

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Cristiano Ronaldo è negativo al coronavirus Sarà a disposizione per la partita contro lo Spezia… - DiMarzio : #SerieA | #Juventus, i convocati per la partita contro lo #Spezia - OptaPaolo : 2 - La Juventus non ha mai effettuato più di due tiri nello specchio nel corso dei primi tempi di gioco di questo c… - JCTweet_ : @Djnc78 @matteomarani disse: 'Non dimentichiamo che al Napoli mancano i tre punti contro la Juventus, altrimenti st… - matteo_nelli : RT @LGramellini: Considerazioni mie, non polemiche. Se, e ribadisco se, la #Juventus dovesse vincere contro lo #Spezia, scavalcherebbe l'#… -