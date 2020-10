Juve Stabia | i convocati di Padalino per il Bisceglie | sei gli indisponibili

(Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Al termine della seduta di allenamento di questa mattina, il tecnico Pasqualeha reso nota la lista dei 20 calciatoriper il match, valevole per la 8a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, domenica 1 novembre 2020, con inizio alle ore 20:30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di. Portieri: Lazzari, Tomei. Difensori: Allievi, Codromaz, Garattoni, Mulè, Oliva, Rizzo, Troest. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Fantacci, Guarracino, Mastalli, Scaccabarozzi, Vallocchia, Volpicelli. Attaccanti: Bubas, Orlando, Romero.: Bentivegna, Cernigoi, Golfo, Lia, Maresca, Russo. Squalificati: ...

Preso atto dell’istanza presentata dalla società Bisceglie, a seguito della positività di un tesserato, la Lega dispone che la gara Juve Stabia-Bisceglie, in programma domenica 1 novembre 2020, Stadio ...La gara Juve Stabia-Bisceglie, valida per il girone C della serie C e in programma domani, si disputera' con inizio alle 20.30 e non alle 15. Lo ha reso noto la Lega Pro con una nota.