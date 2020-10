Juve – Sarri, è scontro sulla buonuscita: si allontana l’accordo tra le parti (Di domenica 1 novembre 2020) Maurizio Sarri, esonerato dalla Juventus al termine della scorsa stagione, è ancora a libro paga della società bianconera. Le due parti, a tale proposito, stanno trattando per rescindere il contratto. Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport però, nel corso della trattativa sarebbero emersi alcuni intoppi. La Juventus ha offerto a Maurizio Sarri il … L'articolo Juve – Sarri, è scontro sulla buonuscita: si allontana l’accordo tra le parti Leggi su dailynews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Maurizio, esonerato dallantus al termine della scorsa stagione, è ancora a libro paga della società bianconera. Le due, a tale proposito, stanno trattando per rescindere il contratto. Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport però, nel corso della trattativa sarebbero emersi alcuni intoppi. Lantus ha offerto a Maurizioil … L'articolo, è: sil’accordo tra le

Ultime Notizie dalla rete : Juve Sarri Sarri tratta la buonuscita con la Juve: ecco cosa manca Corriere dello Sport Mercato Juve: il Napoli studia un piano per un obiettivo

Juventus, Marchisio: “Pirlo? Scelta non azzardata, ma sbagliato esonerare Sarri”

"Mi dispiace che Sarri sia andato via, è un ottimo allenatore e a Torino ha vinto. Fa pensare il fatto che una società che di solito dà fiducia agli allenatori l'abbia mand ...