Jorge Jesus pizzica il Barcellona | “Il mio Benfica? Non vorrei gli somigliasse”

"Questo Benfica sembra il Barcellona". Sono queste le parole di Mehid Carcela, centrocampista dello Standard Liegi, in seguito al match perso dai belgi per 3-0 contro il club portoghese. Un commento che senz'altro valenza di complimento: "A loro piace molto avere palla, nel primo tempo abbiamo avuto pochissimo possesso. Con Pizzi e Taraabt, il Benfica è come il Barcellona". Complimento che tuttavia non è piaciuto particolarmente a Jorge Jesus, tecnico dei lusitani: "Non dirò che assomigliamo al Barça. Quello di qualche anno fa sì, ma quello di adesso non ha niente. Non voglio che assomigliamo al Barcellona di adesso, ma non mi dispiacerebbe quello di anni fa…".

