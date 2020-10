Jordan Peele produrrà il remake de “La casa nera” (Di sabato 31 ottobre 2020) “La casa nera”: Jordan Peele dirigerà il remake © crediti fotografici: cineblog.itIl film di Wes Craven compirà domani 29 anni, e la lieta notizia giunge proprio oggi, dopo voci che parlavano di una serie tv, poi mai realizzata. Sarà Jordan Peele, regista di Scappa – Get Out e Noi, a produrre il remake de La casa nera, horror del 1991 diretto da uno dei padri del brivido. Probabilmente Peele non si occuperà della regia, ma non è chiaro se sarà uno degli sceneggiatori.Tuttavia il regista non è estraneo ai remake: ha prodotto infatti Candyman, in uscita per il 2021, e un rifacimento della serie tv antologica Ai confini della realtà, oltre alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) “Lanera”:dirigerà il© crediti fotografici: cineblog.itIl film di Wes Craven compirà domani 29 anni, e la lieta notizia giunge proprio oggi, dopo voci che parlavano di una serie tv, poi mai realizzata. Sarà, regista di Scappa – Get Out e Noi, a produrre ilde Lanera, horror del 1991 diretto da uno dei padri del brivido. Probabilmentenon si occuperà della regia, ma non è chiaro se sarà uno degli sceneggiatori.Tuttavia il regista non è estraneo ai: ha prodotto infatti Candyman, in uscita per il 2021, e un rifacimento della serie tv antologica Ai confini della realtà, oltre alla ...

