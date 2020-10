Johnson: «?Lockdown nazionale in Gran Bretagna fino al 2 dicembre. Scuole aperte» (Di sabato 31 ottobre 2020) Nuovo Lockdown in Gran Bretagna. Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato oggi l'entrata in vigore dalla settimana prossima di un Lockdown nazionale bis in tutta l'Inghilterra per... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 31 ottobre 2020) Nuovoin. Il premier britannico Borisha annunciato oggi l'entrata in vigore dalla settimana prossima di unbis in tutta l'Inghilterra per...

